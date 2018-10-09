Базу данных «Миротворца» пополнили сотни украинцев

Киев, , 04:06 — REGNUM Первые 313 украинцев, которые получили венгерские паспорта, попали в базу данных сайта «Миротворец».

Речь идет о людях, проживающих в Закарпатье. Скандальный сайт обещал расширить свой черный список.

Напомним, украинско-венгерский скандал разразился после того, как ряд граждан Закарпатья получил венгерские паспорта, присягнув на верность Будапешту. Соответствующее видео было опубликовано 19 сентября.

В Киеве осудили эти действия. Украина выслала венгерского посла, Венгрия отреагировала зеркально.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября замглавы Киевского общества венгров Тибор Томпа заявил, что Закарпатье не стремится к отделению, а паспортный скандал на раздут искусственно. Интерес же к двойному гражданству украинцы испытывают из-за тяжелых экономических условий.

Читайте подробнее: В Закарпатье абсолютно нет никакого сепаратизма — киевское общество венгров