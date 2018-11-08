Владимир Путин прибыл в Астану

Москва, , 14:21 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана — Астану. Визит главы российского государства продлится два дня, до 9 ноября включительно, сообщается на сайте Кремля.

8 ноября Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. 9 ноября президент России примет участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который состоится в Петропавловске.

В ходе двухдневного визита состоится встреча президентов России и Казахстана. Для них будет организована презентация проекта космического ракетного комплекса «Байтерек». Кроме того, главы двух государств подпишут ряд двусторонних соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планируется подписать около 20 документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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