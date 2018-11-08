Владимир Путин посетит Казахстан

Москва, , 07:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Республику Казахстан. Рабочий визит главы российского государства состоится 8−9 ноября, В ходе визита состоится встреча Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Будут обсуждены вопросы российско-казахстанского взаимодействия в различных областях, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин 8 ноября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), глее планируется подписать около 20 документов, включая итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

9 ноября президент России примет участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества дух стран, который состоится в Петропавловске. Тема мероприятия — «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России».

Также в ходе рабочего визита для президентов России и Казахстана будет организована презентация проекта космического ракетного комплекса «Байтерек». Кроме того, планируется подписать ряд двусторонних соглашений.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Сарыагаше Туркестанской области состоялась неформальная встреча между президентами Казахстана, Узбекистана и России. В рамках переговоров стороны обсудили сотрудничество трех стран в рамках СНГ и других международных организаций.

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