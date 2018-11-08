Названо место проведения межрегионального форума РФ и Казахстана 2019 года

Москва, , 01:14 — REGNUM Омск предложит президент РФ Владимир Путин сделать местом проведения очередного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник российского лидера.

По словам Ушакова, российский президент намерен участвовать в форуме регионов 9 ноября в городе Петропавловске (Казахстан). В прошлом году это мероприятие проходило в Челябинской области, а в будущем году Путин предложит провести его в Омске.

Ушаков отметил, что межрегиональный российско-казахстанский форум 2018 года затронет проблемы развития туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, где также встретится с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

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