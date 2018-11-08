Четверг, 8 Ноября 2018 года
02:13:10 МСК

Названо место проведения межрегионального форума РФ и Казахстана 2019 года

Политика

Межрегиональный российско-казахстанский форум 2018 года затронет проблемы развития туризма

Москва, 8 ноября 2018, 01:14 — REGNUM  Омск предложит президент РФ Владимир Путин сделать местом проведения очередного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщил журналистам Юрий Ушаков, помощник российского лидера.

По словам Ушакова, российский президент намерен участвовать в форуме регионов 9 ноября в городе Петропавловске (Казахстан). В прошлом году это мероприятие проходило в Челябинской области, а в будущем году Путин предложит провести его в Омске.

Ушаков отметил, что межрегиональный российско-казахстанский форум 2018 года затронет проблемы развития туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане, где также встретится с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Читайте подробнее: Путин 8 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане

Читайте ранее в этом сюжете: Помощник президента РФ рассказал о планах встреч Путина в Сингапуре

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить