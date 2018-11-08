Четверг, 8 Ноября 2018 года
08:20:16 МСК

Путин примет участие в Парижском форуме мира

Политика

Форум призван предложить конкретные шаги по дальнейшему укреплению мира

Путин примет участие в Парижском форуме мира
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 8 ноября 2018, 07:42 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 11 ноября с рабочим визитом посетит Францию. Глава российского государства примет участие в ряде официальных меропрятиях, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Путин возложит цветы к памятнику солдатами и офицерам Русского экспедиционного корпуса.

Также запланировано участие президента России в пленарном заседании «Парижского форума мира»., который пройдет в в Елисейском дворце. Форум призван предложить конкретные шаги по дальнейшему укреплению мира.

Читайте также: В Париже «очень сильно» ждут ноябрьского визита Путина

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий визит президента России Владимира Путина в Париж состоялся 29 мая. Столицу Франции российский лидер посетил по приглашению руководителя Пятой республики Эммануэля Макрона. В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-французских отношений в различных сферах.

Ранее на эту тему: Путин может посетить Париж в ноябре 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-французские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить