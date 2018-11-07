Путин 8 ноября примет участие в саммите ОДКБ в Казахстане

Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 ноября примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане и встретится с главой страны Нурсултаном Назарбаевым, заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра и послезавтра Путин будет работать в Астане и в Петропавловске в Казахстане, — заявил Песков. — Это будет и саммит ОДКБ и отдельная встреча с президентом Назарбаевым».

Представитель Кремля добавил, что Путин также примет участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Сарыагаше Туркестанской области состоялась неформальная встреча между президентами Казахстана, Узбекистана и России. В рамках переговоров стороны обсудили сотрудничество трех стран в рамках СНГ и других международных организаций.

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