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Губернатором Орегоны переизбрана демократ Кейт Браун

Политика

Разрыв с ближайшим соперников – менее 6% голосов

Сейлем, США, 7 ноября 2018, 11:13 — REGNUM  Представитель Демократической партии Кейт Браун сохранила пост губернатора американского штата Орегона. По результатам обработки 99% бюллетеней за неё свои голоса отдали 49,8% граждан США, имеющих право голоса. Её ближайший соперник — республиканец Ньют Бюлер заручился поддержкой 44,4% избирателей.

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К избирательным урнам в день голосования пришли более 1,3 млн жителей штата, явка составила 37,3%. В конгресс от штата прошёл только один республиканец и четыре демократа, как и в прошлом составе.

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На данный момент в конгресс уже прошёл 131 республиканец и 96 представителей демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов, которые прошли в США 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей — все 435 членов, также на треть обновится состав сената (переизбираются 35 из 100 сенаторов). Кроме того, в 39 штатах и территория переизберут губернаторов.

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Выборы в США
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