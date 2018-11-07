Губернатор штата Небраска Пит Рикетс будет переизбран на второй строк

Линкольн, США, , 10:32 — REGNUM В Соединённых Штатах продолжается подведение итогов промежуточных выборов. По результатам обработки 99% бюллетеней, в штате Небраска большинство голосов избирателей набирает губернатор-республиканец Пит Рикеттс. За него проголосовали 58,8% избирателей.

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После выборов не изменится и представитель в сенате от штата. Им снова стал республиканец Дэб Фишер. Он в полтора раза обогнал своего соперника — представителя Демократической партии — 57,3% и 39,1% соответственно.

Явка на выборах составила 35,4%.

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В настоящее время в сенат уже избраны семеро республиканцев и восемь представителей Демократической партии США, в конгрессе большинство пока принадлежит республиканцам — 124 против 90.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов, которые прошли в США 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей — все 435 членов, на треть обновится состав сената (переизбираются 35 из 100 сенаторов). Также состоялись выборы 39 губернаторов штатов и территорий.

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