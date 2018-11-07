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Республиканцы сохранили кресло губернатора штата Вайоминг

Политика

На текущий час в сенат избраны восемь республиканцев и восемь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 125 республиканцев и 90 демократов

Шайенн, США, 7 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  В результате подсчета 80% бюллетеней губернатором штата Вайоминг стал республиканец Марк Гордон. За него отдали свои голоса 68,1% избирателей.

К избирательным урнам пришли 156 тысяч жителей штата, явка составила 33,3%. По итогам выборов в сенате штат будет представлять республиканец Джон Баррассо, он переизбрался с 68,2% голосов. В конгресс была избрана кандидат Элизабет Чейни.

На текущий час в сенат избраны восемь республиканцев и восемь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 125 республиканцев и 90 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате подсчета 99% бюллетеней губернатором штата Айова перевыбран республиканец Ким Рэйнолдс.

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