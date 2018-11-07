Независимый кандидат Берни Сандерс стал сенатором от штата Вермонт

Монтпилиер, США, , 09:59 — REGNUM По результатам подсчета 79% голосов кандидат от Республиканской партии и действующий губернатор штата Вермонт Фил Скотт сохранил свое кресло. За него проголосовали 57,3% избирателей, за его противника — кандидата от демократов Кристин Холлквист отдали голоса 38,5% жителей штата.

К избирательным урнам пришли 202 тысячи жителей штата, явка составила 40,9%. По итогам выборов в сенат победил кандидат от независимой партии Берни Сандерс, выступающий в союзе с Демократической партией, его результат 66,1% голосов. Представителем штата в конгрессе был и остается один демократ.

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На текущий час в сенат избраны четверо республиканцев и восемь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 88 республиканцев и 71 демократ.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Вирджиния по результатам обработки 99% бюллетеней представителем штата в сенате остался демократ Тим Кейн.

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