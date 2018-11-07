Сандерс лидирует на выборах в сенат от штата Вермонт

Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Кандидат от независимой партии в сенаторы Берни Сандерс лидирует в штате Вермонт по итогам подсчета 54,91% голосов.

Сандерс, выступающий на выборах как независимый кандидат, однако в союзе с Демократической партией, на текущий момент набрал 65% голосов, опередив республиканского кандидата Лоуренса Зупана более чем на 30%. Вероятней всего, Сандерс по итогам выборов сохранит свое место в сенате от штата Вермонт.

В то же время на выборах губернатора в Вермонте лидирует республиканский кандидат и действующий губернатор штата Фил Скотт, который пока набрал 57% голосов, в то время как его соперница из Демпатрии Кристин Холлквист набрала всего 38,6%.

Отметим, что из-за небольшого населения штата Вермонт голос одного его жителя на выборах сенатора равен 32 голосам жителей штата Нью-Йорк или 62 голосам жителей Калифорнии.

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