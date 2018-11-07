Республиканская партия США потерпела поражение в штате Вирджиния

Ричмонд, США, , 09:49 — REGNUM В штате Вирджиния по результатам обработки 99% бюллетеней представителем штата в сенате остался демократ Тим Кейн. Его результат — 56,7% голосов, соперник от республиканцев набрал 41,4%.

К избирательным урнам пришли 3256 тысяч жителей штата, явка составила 39,2%. По итогам выборов республиканцы потеряли три места в конгрессе, от штата представителями стали семеро демократов и лишь четверо представителей Республиканской партии США.

На текущий час в сенат избраны четверо республиканцев и семь представителей Демпартии США, в конгресс прошли 88 республиканцев и 70 демократов.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам подсчета 99% голосов губернатором штата Нью-Йорк остался демократ Эндрю Куомо. За него отдали голоса 56,2% избирателей.

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