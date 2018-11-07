Россия может создать в Китае центр обслуживания С-300 и С-400

Чжухай, Китай, , 08:44 — REGNUM Создание на территории Китая специального центра по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400 является логичным решением. Об этом в ходе выставки в китайском городе Чжухай заявил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, ввиду того, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает эксплуатировать С-300, а Россия поставляет КНР и новейшие С-400, «было бы логично и экономически целесообразно» создать в Китае центр постпродажного обслуживания указанных систем.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября глава делегации госкорпорации Ростех Виктор Кладов на выставке в Чжухае подчеркнул, что реализация контрактов на поставку китайской стороне зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и истребителей Су-35 идет по графику.

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