На выставке Airshow China 2018 представят натурные образцы Ми-171А2 и Ансат

Москва, , 10:39 — REGNUM Холдинг «Вертолеты России» впервые представит натурные образцы машин Ми-171А2 и Ансат на азиатской выставке — Airshow China 2018. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба предприятия на странице Вконтакте.

«Ми-171А2 и Ансат станут участниками летной программы Airshow China 2018, которая пройдет с 6 по 11 ноября в г. Чжухай (КНР). По завершении авиасалона вертолеты отправятся в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолетам предстоит преодолеть дистанцию более 4500 километров. Маршрут пролегает через Ханой (Вьетнам), Пномпень (Камбоджа), Бангкок (Таиланд) и Куала-Лумпур (Малайзия). В ходе этого тура зарубежные партнеры смогут ознакомиться с преимуществами российских вертолетов, системой их послепродажного обслуживания и финансовыми инструментами для приобретения техники.

В настоящее время вертолеты проходят подготовку к выставке. Специалисты холдинга разработали специальную схему раскраски вертолетов, акцент в которой сделан на цвета, характерные для Китая и стран Юго-Восточной Азии. Символично, отметили в компании, что выбранные цвета напоминают цвета российского флага.

Авиакосмический салон в Чжухае проводится при поддержке властей Китая и китайских госкомпаний. Российская экспозиция станет одной из самых масштабных. Свою продукцию на ней представят более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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