Россия подтвердила сроки поставки в Китай Су-35 и С-400

Чжухай, Китай, , 10:22 — REGNUM Реализация контрактов на поставку китайской стороне зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и истребителей Су-35 идет по графику. Об этом сообщил на выставке в Чжухае глава делегации госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

«Все идет в соответствии с согласованными сроками. И реализован контракт будет в срок», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в 2015 году было подписано российско-китайское соглашение о поставке 24 истребителей Су-35. В том же году был заключен контракт на поставку С-400.

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Также следует отметить, что военные эксперты издания The National Interest отметили: поставленные на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) истребители российского концерна «Сухой» Су-35 сделали китайские ВВС одними из самых боеспособных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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