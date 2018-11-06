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Россия подтвердила сроки поставки в Китай Су-35 и С-400

Политика

В 2015 году было подписано российско-китайское соглашение о поставке 24 истребителей Су-35. В том же году был заключен контракт на поставку С-400

Россия подтвердила сроки поставки в Китай Су-35 и С-400
Dmitry Terekhov
Су-35

Чжухай, Китай, 6 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  Реализация контрактов на поставку китайской стороне зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и истребителей Су-35 идет по графику. Об этом сообщил на выставке в Чжухае глава делегации госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

«Все идет в соответствии с согласованными сроками. И реализован контракт будет в срок», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в 2015 году было подписано российско-китайское соглашение о поставке 24 истребителей Су-35. В том же году был заключен контракт на поставку С-400.

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Также следует отметить, что военные эксперты издания The National Interest отметили: поставленные на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) истребители российского концерна «Сухой» Су-35 сделали китайские ВВС одними из самых боеспособных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Военно-промышленный комплекс
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