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В Кремле не стали комментировать слова Лукашенко о российской военной базе

Политика

Песков подчеркнул, что Москва и Минск тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства

Москва, 6 ноября 2018, 13:38 — REGNUM  Кремль не станет комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в республике не нужна российская военная база. Об этом 6 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, он оставил без комментариев указанное заявление, поскольку не знает, в каком контексте была произнесена указанная фраза.

Песков подчеркнул, что Москва и Минск тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с группой аналитиков из США заявил, что выступает против создания на территории страны российской военной базы.

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Союзное государство России и Белоруссии
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