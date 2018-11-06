Белоруссия не намерена обострять отношения с НАТО — Лукашенко

Минск, , 12:10 — REGNUM Минск в отношениях с Североатлантическим альянсом не намерен идти на провокационные действия, обостряющие международную обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает 6 ноября «БелТА».

В ходе встречи с группой аналитиков из США белорусский лидер подчеркнул, что руководство республики не собирается предпринимать провокационных шагов.

«Не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого», — цитирует агентство слова Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: если активность НАТО у белорусских границ будет нарастать, республике может понадобиться «более эффективное» ракетное оружие.

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