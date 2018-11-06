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Белоруссии пока не нужна военная база РФ — Лукашенко

Политика

Вооруженные силы Белоруссии могут собственными силами обеспечить безопасность государства

Минск, 6 ноября 2018, 11:34 — REGNUM  Белоруссия, которая находится в военном союзе с Россией, выступает против размещения военных баз на своей территории. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

По его словам, возможное размещение на территории страны российской базы является «надуманной проблемой».

«Будет здесь (в Белоруссии) база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет», — сказал Лукашенко.

По его словам, вооруженные силы Белоруссии могут собственными силами обеспечить безопасность государства, поэтому российская база пока «здесь не нужна».

Лукашенко добавил, что Минск в случае необходимости готов обратиться к РФ за помощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет вынуждена разместить на своей территории дополнительную военную инфраструктуру в случае размещения военной базы США в Польше.

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Внешняя политика Белоруссии
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