Белоруссии пока не нужна военная база РФ — Лукашенко

Минск, , 11:34 — REGNUM Белоруссия, которая находится в военном союзе с Россией, выступает против размещения военных баз на своей территории. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

По его словам, возможное размещение на территории страны российской базы является «надуманной проблемой».

«Будет здесь (в Белоруссии) база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет», — сказал Лукашенко.

По его словам, вооруженные силы Белоруссии могут собственными силами обеспечить безопасность государства, поэтому российская база пока «здесь не нужна».

Лукашенко добавил, что Минск в случае необходимости готов обратиться к РФ за помощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет вынуждена разместить на своей территории дополнительную военную инфраструктуру в случае размещения военной базы США в Польше.

Читайте также: Лукашенко пригрозил НАТО ракетами в ответ на базу в Польше