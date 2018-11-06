Лукашенко рассказал о роли США в обеспечении безопасности в Европе

Минск, , 13:08 — REGNUM Соединенные Штаты Америки играют важную роль в обеспечении безопасности на европейском континенте, заявил 6 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков в Минске.

«От сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

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Белорусский лидер добавил, что без США в Европе не решится ни один вопрос, в том числе конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия, которая находится в военном союзе с Россией, выступает против размещения военных баз на своей территории. По его словам, возможное размещение в Белоруссии российской базы является «надуманной проблемой».

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