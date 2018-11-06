Минобороны в 30 раз увеличило количество крылатых ракет за шесть лет

Москва, , 05:13 — REGNUM В России с 2012 года более чем в 30 раз выросло количество высокоточных крылатых ракет. Об этом 6 ноября сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

«За шесть лет совершён прорыв в оснащении Вооружённых сил высокоточным оружием большой дальности», — говорится в статье, посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу оборонным ведомством.

За этот период в 12 раз выросло количество носителей наземного, морского и воздушного базирования. Эффективность и надежность отечественного высокоточного оружия большой дальности подтверждены боевым применением в Сирии.

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Прорыв обеспечен поставками в войска оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», а также подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр». Отмечено также, что в ВС РФ созданы полноценные группировки носителей высокоточного оружия, способные вести ракетную стрельбу на дальность до 4 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2012 года министром обороны России был назначен генерал армии Сергей Шойгу, занимавший пост министра МЧС с 1994 по 2012 год. Шойгу стал преемником Анатолия Сердюкова, отправленного в отставку с поста министра обороны после скандала вокруг «Оборонсервиса».

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