Практически вся территория Сирии зачищена от террористов — Минобороны РФ

Пекин, , 07:41 — REGNUM Территория Сирии на сегодняшний день практически зачищена от террористов силами сирийской армии при поддержке Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил 25 октября замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

В ходе выступления на VIII Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине Фомин отметил, что за прошедшие годы сирийская армия при поддержке ВКС РФ зачистила от различных террористических группировок почти всю территорию Сирии. Также замглавы Минобороны РФ напомнил, что сирийское население на сегодняшний день постепенно возвращается к мирной жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу назвал успешными переговоры с Россией о сирийском урегулировании.

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