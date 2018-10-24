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Шойгу: активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня

Политика

Политика Североатлантического альянса направлена на усиление своего военного присутствия на восточном фланге

Минск, 24 октября 2018, 13:15 — REGNUM  Военная активность сил военного блока НАТО у российских границ достигла небывалого со времен холодной войны уровня. Об этом на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра обороны России, политика Североатлантического альянса направлена на усиление своего военного присутствия на восточном фланге.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен холодной войны», — подчеркнул Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, считают, что Россия «с высокой долей вероятности» нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Обострение отношений России и НАТО
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