Лавров принял участие в открытии Всемирного конгресса соотечественников

Москва, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в открытии в Москве VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что глава МИД РФ выступил ведущим пленарной дискуссии «Российское наследие и идентичность как основа консолидации».

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На полях форума Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп поменять своё решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже ответил, что американский лидер «вправе решить это сам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

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