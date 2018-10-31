Среда, 31 Октября 2018 года
13:12:24 МСК

Лавров принял участие в открытии Всемирного конгресса соотечественников

Политика

Глава МИД РФ выступил ведущим пленарной дискуссии «Российское наследие и идентичность как основа консолидации»

Москва, 31 октября 2018, 12:15 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в открытии в Москве VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что глава МИД РФ выступил ведущим пленарной дискуссии «Российское наследие и идентичность как основа консолидации».

Читайте также: Лавров: На Россию оказывается мощнейшее давление

На полях форума Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп поменять своё решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже ответил, что американский лидер «вправе решить это сам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

Читайте также: Путин примет участие в заседании Всемирного конгресса соотечественников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить