Лавров: На Россию оказывается мощнейшее давление

Москва, , 11:03 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров считает беспрецедентной развернувшуюся на Западе антироссийскую кампанию, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания», — заявил он в ходе Всемирного конгресса соотечественников в Москве.

Министр указал на разнообразие инструментов давления на Россию.

«Не секрет, что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ», — указал Лавров.

В частности, по его словам, в ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование, а также «предпринимаются настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, включая их молодёжное крыло».

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