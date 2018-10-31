Президент Венесуэлы сменил главу разведывательной службы Sebin

Каракас, , 11:54 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил главу Боливарианской национальной разведывательной службы (Sebin) Густаво Гонсалеса Лопеса из-за скандала вокруг гибели задержанного оппозиционера Фернандо Альбана. Об этом пишет газета El País 31 октября.

Правительство официально сообщило об отставку Гонсалеса Лопеса. Оппозиция восприняла это как доказательство того, что задержанный по подозрению в участии в покушении на Мадуро Альбан был убит спецслужбами.

Новым главой Sebin станет Мануэль Риардо Кристофер Фигуэра. При президенте Уго Чавесе он занимал руководящие посты в военной разведке.

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Альбан погиб в начале октября на территории зданий Sebin. Власти заявили, что задержанный совершил самоубийство. Гибель Альбана стала очередным поводом для давления из-за рубежа на официальный Каракас.

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