Оппозиция Мадуро использует гибель активиста Альбана в своих целях — власти

Каракас, , 08:12 — REGNUM Венесуэльская оппозиция использует самоубийство активиста партии Primero Justicia Фернандо Альбана в политических целях. Об этом 14 октября заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, сообщает агентство Prensa Latina.

В интервью прессе Сааб подчеркнул, что политическая манипуляция фактом гибели Альбана со стороны оппозиции очевидна. Он заявил, что прокуратура и органы безопасности продолжают расследовать гибель оппозиционера Фернандо Альбана, у них есть все фото — и аудиоматериалы и результаты вскрытия тела погибшего.

По словам Сааба, результаты судмедэкспертизы отрицают насильственные действия в отношении Альбана до его самоубийства. На теле были только те повреждения, которые Альбан получил в результате собственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Альбан был задержан 5 октября по подозрению в причастности к организации покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ночь на 8 октября мужчина погиб. Прокуратура заявила, что он совершил самоубийство в здании Боливарианской разведывательной службы, отпросившись в санузел. Оппозиция считает, что Альбан был подвергнут пыткам и в итоге убит.

Еще около 40 человек остаются задержанными властями Венесуэлы по подозрению в причастности к покушению на жизнь Николаса Мадуро. Напомним, 4 августа во время парада в Каракасе Мадуро попытались убить с помощью двух дронов, нагруженных взрывчаткой.

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