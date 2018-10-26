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Европарламент требует вскрытия тела венесуэльского оппозиционера Альбана

Политика

Венесуэла заявляла о самоубийстве задержанного по подозрению в покушении на жизнь президента Николаса Мадуро, но у оппозиции есть сомнения

Европарламент требует вскрытия тела венесуэльского оппозиционера Альбана
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Судмедэксперт

Страсбург, Франция, 26 октября 2018, 12:11 — REGNUM  Европейский парламент потребовал проведения вскрытия тела венесуэльского оппозиционера Фернандо Альбана с участием международных экспертов, пишет газета ABC.

25 октября в Страсбурге европейские депутаты 268 голосами «за» приняли резолюцию, требующую независимого расследования гибели венесуэльского оппозиционера Фернандо Альбана, арестованного по подозрению в участии в покушении на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Европарламент настаивает на проведении вскрытия тела Альбана международными экспертами, чтобы определить истинную причину его смерти.

25 депутатов проголосовали против резолюции, 26 воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованный 5 октября Альбан погиб в ночь на 8 октября. По версии властей Венесуэлы, он совершил самоубийство в здании Боливарианской разведывательной службы SEBIN. Оппозиция считает, что Альбан скончался в результате пыток, а результаты медицинской экспертизы были подделаны.

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