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СМИ: был ли сговор Трампа с Россией, может стать известно после выборов

Политика

Именно тогда, по некоторой информации, специальный прокурор Мюллер раскроет часть своей работы

СМИ: был ли сговор Трампа с Россией, может стать известно после выборов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 17 октября 2018, 14:39 — REGNUM  Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США, может, по некоторой информации, раскрыть ключевые результаты своей работы после промежуточных выборов, сообщает 17 октября со ссылкой на источники Bloomberg.

По словам одного из источников, данные, которые вскоре должен раскрыть Мюллер, связаны с возможным сговором предвыборного штаба Трампа с Россией во время выборов 2016 года.

Напомним, промежуточные выборы в США состоятся 6 ноября. На них американским гражданам придется выбрать 35 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов палаты представителей, а также целый ряд других законодателей. Как отмечают эксперты, в случае победы демократов, политическое давление на действующего президента США Дональда Трампа может значительно увеличиваться.

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Выборы в США
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