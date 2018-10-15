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Трамп не исключил прекращения дела о «российском вмешательстве»

Политика

Президент США подчеркнул, что данное расследование «очень несправедливо»

Трамп не исключил прекращения дела о «российском вмешательстве»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 15 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование дела о «вмешательстве России» в выборы президента Соединенных Штатов является «несправедливым», и не исключил, что может попытаться остановить его. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS.

На вопрос телеведущей, готов ли Трамп прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, глава Белого дома сказал, что он «ничего не обещает» и пока не собирается останавливать указанное следствие. В то же время президент США подчеркнул, что данное расследование «очень несправедливо», поскольку между его командой и представителями России «не было никакого сговора».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на внутренние процессы в США представляют более серьезную проблему, чем «вмешательство» России.

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