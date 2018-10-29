На местных выборах в Польше победили 33 выходца из Украины

Варшава, , 07:46 — REGNUM 33 украинских мигранта вошли в местные органы власти в Польше, сообщил 27 октября польский журнал Najwyższy CZAS.

Выходцы из Украины представлены на всех уровнях местного самоуправления — в коммунах, собраниях и советах.

Двое представителей украинского меньшинства вошли в Варминско-Мазурский областной совет. Украинский мигрант Славомир Ковальчук вышел во второй тур выборов на пост главы коммуны города Свеце Варминско-Мазурского воеводства. Всего украинцы получили 17 мест в органах власти этого воеводства.

Выходцы из Украины стали советниками власти города Бяла Подляска, советниками Штумского повята Поморского воеводства, советниками коммуны в Мазовии.

Украинское меньшинство представлено в коммунах Подкарпатья, Нижней Силезии, а также повятах Малопольского воеводства.

Напомним, в Польше живёт и работает до двух миллионов украинских мигрантов. По мнению экспертов, польское общество не справляется с их ассимиляцией. Наплыв граждан Украины в Польшу вызывает рост националистических настроений в стране.

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