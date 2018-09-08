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Деятелю украинской общины в Польше сожгли автомобиль

Происшествия

Потерпевший также является местным политиком

Деятелю украинской общины в Польше сожгли автомобиль
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина и Польша

Легница, Польша, 8 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  На автостоянке возле украиноязычной школы польского города Легницы неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий члену украинской лемковской общины Адаму Вевюрке, сообщил 8 сентября сайт Prostir.pl.

«Я оставил свое авто в Легнице возле украинской школы, где преподаю, в пятницу в 15:00. А сам поехал другой машиной на заседание Объединения лемков в Горлицах (Малопольское воеводство). Находясь здесь, узнал о поджоге своей машины», — сообщил потерпевший.

В издании отмечают, что Вевюрка также является оппозиционным политиком местного самоуправления.

Напомним, по оценке экспертов, в Польше работает десятая часть всего населения подконтрольных Киеву территорий.

По данным западных изданий, украинские гастарбайтеры вывели польскую экономику на передовые позиции в Европе.

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Украина и Польша
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