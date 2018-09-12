«Украинцы, убирайтесь вон из Польши!» — польские националисты

Вроцлав, Польша, , 17:29 — REGNUM Обилие украинских мигрантов привело к тому, что польское общество не справляется с их ассимиляцией, считают радикальные польские националисты, заявил бывший участник популярных российских ток-шоу Томаш Мацейчук 12 сентября в своей статье на сайте Ridus.ru.

Мацейчук сообщил, что 8 сентября в городе Вроцлав состоялся согласованный митинг польских националистов, на котором член организации «Национально-радикальный лагерь» Лукаш Бужинский рассказал о проблеме украинских мигрантов:

«Такой массовый наплыв граждан Украины делает невозможным их ассимиляцию, так как большинство предпочитает находиться в украинском сообществе. Нет для них нужды ассимиляции с поляками, так как на работе, дома, на учебе, на каждом шагу, везде встречают своих соотечественников с Украины».

Политик отметил, что большинство жителей Вроцлава выступают против дальнейшего притока граждан Украины в Польшу:

«Польша — это не рай для иностранцев, это не рай для чужаков! Польша для поляков! Украинцы, убирайтесь вон из Польши! Вон из Вроцлава к себе в Украину! Заботьтесь о своем народе и о своей родине, которую вы оставили в войне, в проблемах политических и экономических. Стыдитесь! Стыдитесь за то! Никто вас в Польше и во Вроцлаве не хочет — таких трусливых!» — заявил Бужинский.

Напомним, 8 сентября неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий члену украинской общины в польском городе Легница.

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