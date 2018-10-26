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Белый дом: iPhone Трампа контролируется спецслужбами США

Политика

По словам представителя Белого дома, телефонный аппарат Трампа регулярно меняют и постоянно контролируют на предмет появления уязвимостей

Белый дом: iPhone Трампа контролируется спецслужбами США
Прослушка

Вашингтон, 26 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Сообщение газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп использует кроме служебного iPhone еще и личные смартфоны в Белом доме назвали «недостоверным». Об этом пишет The Hill.

Представитель администрации американского лидера Хоган Гидли подчеркнул, что Трамп использует всего один телефон — служебный iPhone, безопасность которого «соответствует передовым стандартам в отрасли».

По словам представителя Белого дома, телефонный аппарат Трампа регулярно меняют и постоянно контролируют на предмет появления уязвимостей или признаков взлома в соответствии с рекомендациями разведслужб США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в New York Times вышла статья, источники которой, опираясь на анонимные данные спецслужб США, обвинили Москву и Пекин в прослушивании сотового телефона Дональда Трампа.

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