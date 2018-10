Белый дом: iPhone Трампа контролируется спецслужбами США

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Сообщение газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп использует кроме служебного iPhone еще и личные смартфоны в Белом доме назвали «недостоверным». Об этом пишет The Hill.

Представитель администрации американского лидера Хоган Гидли подчеркнул, что Трамп использует всего один телефон — служебный iPhone, безопасность которого «соответствует передовым стандартам в отрасли».

По словам представителя Белого дома, телефонный аппарат Трампа регулярно меняют и постоянно контролируют на предмет появления уязвимостей или признаков взлома в соответствии с рекомендациями разведслужб США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в New York Times вышла статья, источники которой, опираясь на анонимные данные спецслужб США, обвинили Москву и Пекин в прослушивании сотового телефона Дональда Трампа.

