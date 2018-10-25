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Американские СМИ «узнали» о слежке спецслужб РФ и КНР за Трампом

Политика

Телефон Трампа прослушивают?

Американские СМИ «узнали» о слежке спецслужб РФ и КНР за Трампом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 25 октября 2018, 04:41 — REGNUM  Сообщение о прослушивании телефона американского президента Дональда Трампа спецслужбами РФ и КНР опубликовала газета The New York Times.

Обвинения основаны на данных неназванных источников в американских спецслужбах, которые утверждают, то прослушивание осуществляется регулярно. Речь идет о прослушивании бесед американского лидера по мобильному телефону «со старыми друзьями».

Издание доносит до читателя версию, что Пекин занимается «прослушкой» в интересах торговой войны с Вашингтоном. При этом Трампа якобы уже ставили в известность о небезопасности его разговоров по телефону.

Напомним, политические оппоненты Трампа традиционно обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Осенью к обвиняемым Вашингтон приписал и Пекин.

Между тем сам Трамп в мае обвинил в слежке за ним в период его предвыборной кампании американские спецслужбы.

Читайте подробнее: Трамп: Спецслужбы шпионили за моей предвыборной кампанией

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