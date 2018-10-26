В МИД прокомментировали слухи о «прослушке» айфона Трампа из Москвы

Москва, , 03:42 — REGNUM Газетные слухи о том, что российские спецслужбы прослушивают телефон американского президента Дональда Трампа — это очередной пример театра абсурда, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя сообщение в газете The New York Times, в которой «шпионившая за Трампом» Россия как упоминалась вскользь, зато были заявления о попытке Пекина повлиять на политику главы Белого дома, Захарова напомнила, что Москву опять обвиняют без каких бы то ни было аргументов.

«При этом США, согласно данным, которые были официально оглашены, совершенно беззастенчиво прослушивали, например, [канцлера Германии] Ангелу Меркель», — сказала Захарова.

Российский дипломат призвала Вашингтон сосредоточиться на своих партнерах по НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября в New York Times вышла статья, источники которой, опираясь на мнимые данные американских спецслужб, обвинили Москву и Пекин в прослушивании айфона Трампа.

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