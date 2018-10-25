Глава минобороны Китая высказался по ситуации в Южно-Китайском море

Пекин, , 07:55 — REGNUM Китай считает недопустимым вмешательство в вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, нерегиональных держав. Об этом в ходе VIII Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил глава минобороны КНР Вэй Фэнхэ.

По его словам, Китай выступает против такого вмешательства под предлогом обеспечения свободы навигации в регионе. Также Вэй Фэнхэ подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация в Южно-Китайском море вполне стабильна, а у стран региона есть потенциал для решения возникающих проблем.

Кроме того, глава оборонного ведомства КНР подчеркнул, что Китай никогда не уступит острова в Южно-Китайском море, являющиеся исконно китайской территорией.

Читайте также: Китай и страны АСЕАН проведут морские учения в Южно-Китайском море

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что китайские и филиппинские чиновники в ближайшие дни проведут встречу, на которой обсудят проблемы Южно-Китайского моря.

Читайте также: Китай и Филиппины готовятся к очередному раунду урегулирования спора в ЮКМ