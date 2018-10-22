Китай и страны АСЕАН проведут морские учения в Южно-Китайском море

Сингапур, , 09:43 — REGNUM Китай и десять государств Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, проведут первые совместные морские учения в Южно-Китайском море на следующей неделе, сообщает 22 октября Sindonews.

Издание отмечает, что совместный маневр направлен на снижение напряженности в регионе, в частности, в акватории Южно-Китайского моря, и чтобы показать, что Китай и АСЕАН хорошо справляются с морскими проблемами.

Претензии Китая почти на всю акваторию Южно-Китайского моря стали источником трений с несколькими странами (Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам и Тайвань).

Соединенные Штаты выступили против господства Китая на том основании, что это может поставить под угрозу свободу судоходства в международной морской зоне.

Несмотря на эти разногласия, Китай и страны-члены АСЕАН продолжат стремиться к созданию атмосферы мира в регионе.

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен представил план совместного морского учения Китая с «десяткой» АСЕАН.

«Военно-морской флот АСЕАН находится на пути в Чжаньцзян в Китае для подготовки к учениям АСЕАН-Китай», — заявил министр обороны Сингапура.

Министр также объявил, что АСЕАН планирует провести первые морские учения с США в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на саммите министров обороны АСЕАН, который прошел 19−20 октября 2018 года, стороны обсудили вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также региональные проблемы.

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