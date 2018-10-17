Китай и Филиппины готовятся к очередному раунду урегулирования спора в ЮКМ

Пекин, , 09:16 — REGNUM Китайские и филиппинские чиновники проведут встречу, на которой обсудят проблемы Южно-Китайского моря в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, передает агентство Синьхуа.

Третья встреча в рамках Китайско-Филиппинского двустороннего механизма консультаций по Южно-Китайскому морю, а также в рамках иной повестке дня запланирована на 18 октября в Китае. Стороны, как ожидается, обменяются своими соображениями касательно нынешней ситуации в регионе. Кроме того, они постараются углубить морское взаимодействие, в том числе посредством совместного освоения нефти и газа на шельфе.

«Делегации двух стран будут возглавлены заместителем министра иностранных дел Китая Кун Сюаньйоу и его филиппинским коллегой Энрике Малано», — отметил Лу.

Напомним, Китайско-Филиппинским двусторонний механизм консультаций по Южно-Китайскому морю был создан в начале 2017 года с целью урегулирования территориального спора вокруг островов Спратли, на которые помимо Филиппин претендует целый ряд стран региона.

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