В Идлибе ожидается обострение ситуации

Дамаск, , 14:03 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News кратко фиксирует ситуацию в Сирийской Арабской Республике на данный момент. Издание отмечает, что сирийский конфликт идет уже седьмой год: в настоящее время большая часть страны возвращена под контроль правительства, несколько областей по-прежнему остаются под властью так называемой оппозиции, курдов и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что в течение последних двух месяцев ситуация в стране оставалась относительно неизменной, и лишь некоторые незначительные изменения произошли в анклавах под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор.

Отсутствие наземного продвижения в Сирии во многом объясняется заключенным 17 сентября Сочинским соглашением между президентами России и Турции. Данное соглашение, в конечном счете, заморозило линию фронта между Сирийской арабской армией и боевиками в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.

Кроме того, восстановление правительством контроля над районами Аль-Кунейтра, Дераа, Каламун и Восточная Гута этим летом позволило впервые со времени возникновения этого конфликта установить там мир.

Al-Masdar News считает, что затишье продлится недолго, так как ситуация внутри обозначенной Идлибской демилитаризованной зоны накаляется из-за отказа джихадистских групп покинуть эту область.

Обострение ситуации ожидается и на севере страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно предупреждал о предстоящей военной операции в северной Сирии. Вполне возможно, что турецкая армия и ее союзники в ближайшие месяцы начнут новую операцию против курдских отрядов Народных защитников (YPG), поскольку Анкара надеется запечатать турецко-сирийскую границу от проникновения курдских повстанцев.