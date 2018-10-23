Болтон дал оценку переговорам с Россией по Сирии

Москва, , 12:27 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал успешными переговоры с Россией о сирийском урегулировании. Об этом он заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам Болтона, переговоры по Сирии прошли успешно и оказались очень полезными. Он также выразил надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу станет шире, кроме того, появится возможность обсуждения и других тем.

Как сообщало ИА REGNUM, советник Дональда Трампа Джон Болтон объяснил свой визит в Москву намерением продолжить диалог, начатый в Хельсинки главами РФ и США. В Москве он уже встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Министру обороны Сергею Шойгу Болтон передал привет от его американского коллеги Джеймса Мэттиса.

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