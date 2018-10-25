Путин: Россия ответит на поставку новых ракет США в Европу

Москва, , 07:14 — REGNUM В том случае, если американские ракеты средней и меньшей дальности появятся в Европе, Россия будет отвечать зеркально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

По словам российского лидера, вопрос о поставках США ракет средней и меньшей дальности в Европу будет самым главным вопросом после выхода Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Если они (ракеты, — прим. ИА REGNUM ) будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — подчеркнул Путин.

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Также российский лидер добавил, что правительства тех европейских стран, которые согласятся на размещение американских ракет, должны отдавать себе отчет, что тем самым они подвергают свою территорию «угрозе возможного ракетного удара».

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно.

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