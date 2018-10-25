РФ внесёт в ООН проект резолюции по ДРСМД

Москва, , 01:38 — REGNUM Россия вносит в комитет Генеральной ассамблеи ООН проект резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 24 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Мы должны очень серьезно взвесить последствия шага США для нашей безопасности и международной безопасности. И мы уже начинаем это делать. В частности, сегодня в первом комитете Генеральной ассамблеи ООН Российская Федерация вносит проект резолюции в поддержку сохранения договора», — сообщил Рябков.

По его словам, настает момент, когда «мы должны посмотреть друг другу в глаза».

«Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации. Что возобладает: забота о безопасности или союзническая солидарность?» — спросил он.

Напомним, США объявили о намерениях выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Эта тема стала одной из главных во время визита в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

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