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МИД РФ: Визит Болтона показал готовность США к выходу из ДРСМД

Политика

Остается вопрос — что дальше?

Москва, 25 октября 2018, 01:23 — REGNUM  США вознамерились официально выйти из договора РСМД. О таком выводе, сделанном в МИД РФ, 24 октября рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в программе «Большая игра» на Первом канале.

По его совам, вывод, который сделали в министерстве после переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, «не оставляет сомнений в том, что США вознамерились выйти официально» из ДРСМД.

«Остается открытым вопрос о том, как, когда они это сделают. И еще важный вопрос — что дальше? Вот на эти вопросы мы не получили должных ответов и ясности не прибавилось», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон совершил трехдневный визит в Москву, где провел несколько встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

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