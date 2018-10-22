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Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия Украины

Политика

Документ предполагает введение специальных экономических мер в отношении отдельных физических и юрлиц

Москва, 22 октября 2018, 15:59 — REGNUM  Россия ответила на «недружественные действия» со стороны Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Речь идёт о введении специальных экономических мер. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Отмечается, что документ принят в «ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

«Федеральным органам государственной власти […] в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Подготовить перечень мер и список лиц, которые подпадут под санкции, поручено правительству РФ.

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Уточняется, что указ может быть отменён в случае отмены ограничительных мер, введённых Украиной в отношении российских граждан и юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года власти Украины ввели новые санкции против ряда российских предприятий за сотрудничество с компаниями из Донецкой и Луганской народной республик. В частности, под санкции попали компании «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер» и ряд других. Санкции были применены по инициативе СБУ. Ранее, в мае 2018 года, в санкционный список Украины попали российские миллиардеры Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, а также председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. Санкции против них совет национальной безопасности Украины ввёл на три года.

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Внешняя политика России
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