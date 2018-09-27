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Власти Украины ввели новые санкции против Российской Федерации

Политика

Украинские санкции никак не влияют на Россию

Киев, 27 сентября 2018, 16:56 — REGNUM  Власти Украины ввели новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).

Санкции введены против ряда российских предприятий за сотрудничество с компаниями из Донецкой и Луганской народной республик. В частности, под санкции попали компании «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер» и ряд других. Санкции были применены по инициативе СБУ.

Украинская спецслужба утверждает, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили внешнеэкономические соглашения с транспортными предприятиями, работающими на территории ДНР и ЛНР.

Санкции предусматривают блокировку активов этих юридических и физических лиц на территории Украины, ограничиваются их торговые операции, транзит их грузов через территорию Украины.

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