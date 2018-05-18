Указ подписан: Украина обложила Россию новыми санкциями

Киев, , 11:09 — REGNUM Украина вела новые санкции против России. Соответствующий указ подписал украинский лидер Пётр Порошенко.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства 17 мая.

Напомним, решение СНБО касается персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с «российской агрессией против Украины». При этом пока не уточняется, кто именно попал под ограничительные меры. Контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ датируется 14 мая и вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, вводить санкции против России в качестве «наказания» США и страны Евросоюза начали с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России по итогам всенародного референдума. На днях президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить новые санкции против России из-за якобы нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее 2 мая список санкций против России расширил Совбез Украины. Действовавшие до этого ограничительные мере были продлены.

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