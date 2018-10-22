200 нелегальных мигрантов взяли штурмом границу испанского анклава Мелилья

Мелилья, Испания, , 07:58 — REGNUM Около 300 уроженцев стран субсахарского региона предприняли попытку штурма испанской границы на севере Африки, передает телеканал N-TV со ссылкой на представительство правительства Испании в Мелилье.

Штурм начался утром 21 октября. Двум сотням нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Европейского союза (ЕС), после чего они направились в местный центр приема беженцев. При штурме 19 человек были ранены, один человек скончался от остановки сердца.

Испания имеет два анклава на севере Африки — это Сеута и Мелилья, окруженные Марокко и Средиземным морем. Нелегальные мигранты периодически устраивают массовые штурмы с целью попасть в ЕС. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года нелегалы впервые применили самодельное оружие при штурме.

По данным испанской газеты El País, штурмы организует мафия, которая за деньги снабжает желающих попасть в Европу информацией об уязвимых местах на границе и назначает дату штурма.

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