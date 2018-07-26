Сотни вооруженных нелегалов прорвались через границу Испании

Сеута, Испания, , 12:35 — REGNUM Около 450 африканских нелегальных мигрантов прорвались рано утром 26 июля через пограничный забор, отделяющий испанский полуанклав Сеута от Марокко на севере Африки. Об этом пишет газета El País. По данным некоторых средств массовой информации, число мигрантов достигло 600.

Штурмующие стены мигранты использовали ножницы для резки металла, чтобы срезать колючую проволоку, а также негашеную известь и самодельные огнеметы против пограничников. Ранения получили 30 человек.

Испанским пограничникам удалось сдержать несколько сотен мигрантов и отправить их в Марокко. Но те, кто преодолел двойной шестиметровый забор, направились в Центр временного пребывания мигрантов (сокр. исп. CETI). Местный CETI не рассчитан на такое количество мигрантов и может вместить максимум 520 человек, но там уже на этот момент находились около 600 нелегалов.

Утренний штурм испанской границы стал самым масштабным за последние месяцы. Впервые нелегалы применили оружие против пограничников.

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