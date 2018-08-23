Штурмы границ испанского полуанклава Сеута организует мафия — El País

Сеута, Испания, , 09:07 — REGNUM Мафия, организующая штурмы границ испанской Сеуты и Мелильи, собирает с каждого участника 200 марокканских дирхамов (около €18). Об этом сообщается в конфиденциальном отчете Гражданской гвардии Испании, пишет газета El País.

Этот платеж гарантирует мигранту членство в группе, находящейся под защитой мафии. Мафия управляется «президентом» и «премьер-министром», имеет свою номенклатуру. Лидеры собирают деньги и разрешают конфликты между мигрантами, применяя наказания. Одним из них является запрет на участие в следующем штурме пограничной стены.

Мафия выбирает день, час и точное место на границе, где будет совершена попытка прорыва. До этого они направляют разведчиков для сбора информации о мерах безопасности, применяемых испанскими и марокканскими пограничниками.

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В назначенный день мафия забирает мобильные телефоны у мигрантов, приводит группу в указанное место и дает указания о том, как сопротивляться пограничникам, запугивая их криками, бросая камни, палки, экскременты, кислоту и негашеную известь. Если штурмующие потерпят неудачу, будут вынуждены ждать более месяца до следующей попытки и вновь платить 200 дирхамов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа более сотни нелегалов прорвались через пограничный забор в Сеуту. Попавшие на территорию Испании не выдворяются за ее пределы, а направляются в местный центр временного размещения беженцев.

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