Среда, 17 Октября 2018 года
10:33:48 МСК

Закон о мерах по обеспечению кибербезопасности могут принять в Таиланде

Политика

Документ, в случае принятия, «развяжет руки» сотрудникам правоохранительных органов

Бангкок, 17 октября 2018, 09:05 — REGNUM  В Таиланде могут принять законопроект, который усилит меры по обеспечению кибербезопасности. Об этом сообщает интернет-газета Bangkok Post со ссылкой на источники.

По данным издания, данный документ, в случае принятия, «развяжет руки» сотрудникам правоохранительных органов. В частности, в стране будет разрешено вести тайное наблюдение за действиями интернет-пользователей в соцсетях.

Ожидается, что уже до конца октября 2019 г. в парламент Таиланда на рассмотрение будет передан законопроект о кибербезопасности.

Читайте также: Правительство Индии занялось кибербезопасностью банков

А также: Полиция Таиланда задержала более 500 иностранцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить