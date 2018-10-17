Закон о мерах по обеспечению кибербезопасности могут принять в Таиланде

Бангкок, , 09:05 — REGNUM В Таиланде могут принять законопроект, который усилит меры по обеспечению кибербезопасности. Об этом сообщает интернет-газета Bangkok Post со ссылкой на источники.

По данным издания, данный документ, в случае принятия, «развяжет руки» сотрудникам правоохранительных органов. В частности, в стране будет разрешено вести тайное наблюдение за действиями интернет-пользователей в соцсетях.

Ожидается, что уже до конца октября 2019 г. в парламент Таиланда на рассмотрение будет передан законопроект о кибербезопасности.

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